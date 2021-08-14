На протесте под Офисом президента напали на журналиста – появилось видео

https://racurs.ua/n158810-na-proteste-pod-ofisom-prezidenta-napali-na-jurnalista-poyavilos-video.html

Ракурс

Протест под Офисом президента не обошелся без насилия. Во время акции было совершено нападение на корреспондента «Буквы» Александра Кужельного.

Нападавшие снимали все, что происходит, и впоследствии опубликовали видеозапись нападения. Об этом сообщают «Буквы».

Во время акции, по словам Александра Кужельного, неизвестный подошел к нему и убеждал пойти с места происшествия.

После завершения акции журналиста догнала группа лиц, в агрессивной форме требовавшая удаления фотографий, которые тот сделал во время акции. В результате нападения фотокорреспондент получил телесные повреждения — многочисленные синяки, царапины, ссадины.

Избиение журналиста нападавшие снимали на камеру, а позже опубликовали запись в сети. Нападение завершился после того, как к месту начали подходить другие журналисты, которые присутствовали на акции.

Фотокорреспондент написал заявление в полицию о совершении преступления, на место была вызвана «скорая» для фиксации получения телесных повреждений. Свое состояние Кужельный оценивает как удовлетворительное.

Напомним, протест под Офисом президента прокомментировал министр внутренних дел Денис Монастырский. Он рассказал, что митингующие отказались пройти проверку на отсутствие опасных для жизни и здоровья предметов — оружия, взрывных устройств и легковоспламеняющихся веществ. Из-за этого восемь правоохранителей получили травмы и ожоги.

Источник: «Буквы»