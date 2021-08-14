Столкновения на акции протеста в Киеве прокомментировал Монастырский

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Ракурс

Протест в Киеве под Офисом президента прокомментировал министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, полиция и Нацгвардия сделали все возможное для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право на мирный протест. Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что митингующие отказались пройти проверку на отсутствие опасных для жизни и здоровья предметов — оружия, взрывных устройств и легковоспламеняющихся веществ. Из-за этого восемь правоохранителей получили травмы и ожоги.

По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, — заявил Монастырский.

Министр поблагодарил подразделения МВД, спасателей и медиков за работу во время акции протеста.

Напомним, ранее мы сообщали, что протест под Офисом президента провели представители «Национального корпуса». Цель акции — протест против политических репрессий и уступок по ОРДЛО.