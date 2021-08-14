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Ракурс
Митинг под Офисом президента

Митинг под Офисом президента устроил «Нацкорпус» — чего требуют (ФОТО, ВИДЕО)

14 авг 2021, 15:18
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Митинг в Киеве устроили представители «Национального корпуса», отправившись с Майдана Независимости к Офису президента.

Акция протеста началась в субботу, 14 августа, в 13.00. Об этом стало известно из прямой трансляции митинга.

Идем к Офису президента, чтобы дать понять власти: нас не сломать репрессиями, давлением, сфабрикованными политическими делами. Мы не допустим реализации предательских договоренностей и капитуляции страны перед Кремлем, — заявили представители «Нацкорпуса».

Митингующие имели с собой автомобильные шины, отдельные участники прятали лица под банданами. В то же время Офис президента Украины взят Национальной полицией под усиленную охрану.


Представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что участники акции протеста отказались проходить соответствующую проверку перед началом акции и спровоцировали столкновения с правоохранителями.

Он добавил, что каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, будет свободно пропущен на площадь перед Офисом Президента.

Источник: Ракурс


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