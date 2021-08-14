Мітинг під Офісом президента. Фото: Нацкорпус

https://racurs.ua/ua/n158801-mityng-pid-ofisom-prezydenta-vlashtuvav-nackorpus-scho-vymagaut-foto-video.html

Ракурс

Мітинг у Києві влаштували представники «Національного корпусу», вирушивши з Майдану Незалежності до Офісу президента.

Акція протесту розпочалася в суботу, 14 серпня, о 13.00. Про це стало відомо з прямої трансляції мітингу.

Йдемо до Офісу президента, щоб дати зрозуміти владі: нас не зламати репресіями, тиском, сфабрикованими політичними справами. Ми не допустимо реалізації зрадницьких домовленостей та капітуляції країни перед Кремлем, — заявили представники «Нацкорпусу».

Мітингувальники мали з собою автомобільні шини, окремі учасники ховали обличчя під банданами. Водночас Офіс президента України взято Національною поліцією під посилену охорону.

Речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко заявив, що учасники акції протесту відмовилися проходити відповідну перевірку перед початком акції та спровокували сутички з правоохоронцями.

Він додав, що кожен, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів, буде вільно пропущений на площу перед Офісом Президента.