Бэнкси нарисовал 10 летних граффити с черным юмором

Ракурс

Бэнкси — всемирно известный британский уличный художник, официально подтвердил авторство 10 новых граффити, которые этим летом были нарисованы в городах восточного побережья Англии.

В частности, Бэнкси подтвердил, что граффити в парке английского города Лоустофт и еще девять новых работ принадлежат ему. Об этом художник написал в Instagram.

На первом граффити изображены трое детей в лодке, а между ними надпись «Мы все в одной лодке» (We're all in the same boat).

Также Бэнкси создал еще одно граффити у бывшего магазина электротоваров в Лоустофте. На картине изображен ребенок, который играет с кучей песка. На других работах Бэнкси изображена пара пожилых людей, которые танцуют на автобусной остановке, а также кран для захватывания игрушек в игровом автомате — Бэнкси нарочно нарисовал его над лавкой, где сидят прохожие в Горлстоне.

На стене дома в Олтон Брод появилась огромная чайка, пролетающая над мусорным контейнером.

На пляже в Кромере, где расположены загородные дома для отдыха, художник изобразил крабов с ракушками и без, добавив надпись «Luxury rentals only» (Только элитная аренда).

В Горлстоне Бэнкси изобразил детей, надувную лодку которых подбросило в воздух, пока работник отвлекся на пиво.

Также в Кингс-Линни художник вставил искусственный рожок мороженого в руку статуи Фредерика Сэвиджа — мэра города в 1889—1890 годы.

Напомним, Бэнкси — псевдоним известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена. Согласно наиболее распространенными версиям, его настоящее имя — Роберт или Робин Бэнкс.

Бэнкси получил международное признание благодаря своему оригинальному стилю сатирического уличного искусства и граффити, выполненных с использованием техники трафаретной печати.