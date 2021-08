Бенксі намалював 10 літніх графіті з чорним гумором

Бенксі — британський вуличний художник, графіті якого з’являлися у різних куточках світу, офіційно підтвердив авторство 10 нових графіті, які цього літа були намальовані в містах східного узбережжя Англії.

Зокрема, Бенксі підтвердив, що графіті в парку англійського міста Лоустофт та ще девʼять нових робіт належать йому. Про це митець написав в Instagram.

На першому графіті зображені троє дітей в човні, а між ними помітний напис «Ми всі в одному човні» (Weʼre all in the same boat).

Також Бенксі належить ще одне графіті біля колишнього магазину електротоварів Лоустофту. На картині зображена дитина, яка бавиться з купою піску. На інших роботах Бенксі зображена пара літніх людей, котрі танцюють на автобусній зупинці, а також кран для хапання іграшок з ігрового автомата — Бенксі навмисне намалював його над лавкою, де сидять перехожі у Горлстоні.

На стіні будинку в Олтон Брод з’явилася величезна чайка, яка пролітає над сміттєвим контейнером.

На пляжі у Кромері, де розташовані заміські будинки для відпочинку, художник зобразив крабів з мушлями та без, додавши надпис «Luxury rentals only» (Виключно елітна оренда).

У Горлстоні Бенксі зобразив дітей, надувний човен яких підкинуло у повітря, доки працівник відволікся на пиво.

Також в Кінгс-Лінні художник вставив штучний ріжок морозива в руку статуї Фредеріка Севіджа, який був мером міста з 1889 до 1890 року.

Нагадаємо, Бенксі — псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена. Згідно з найпоширенішими версіями, його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.

Бенксі здобув міжнародне визнання завдяки своєму оригінальному стилю сатиричного вуличного мистецтва і графіті, виконаних з використанням техніки трафаретного друку.