Салман Рушді приїде в Україну

https://racurs.ua/ua/n198269-salman-rushdi-pryyide-v-ukrayinu.html

Ракурс

Організатори львівського BookForum розповіли хто стане гостями майбутнього форуму.

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У програмі: 20 дискусій, п’ять публічних інтерв’ю з українськими та іноземними інтелектуалами, церемонія відкриття, чотири партнерські події.

Серед учасників фестивалю:

лауреат Букерівської премії Салман Рушді (Сполучене Королівство);

економіст і письменник Джеймс Алан Робінсон (Сполучене Королівство);

письменники й письменниці Софі Оксанен (Фінляндія), Георгій Господінов (Болгарія) та Мирослав Шкандрій (Канада);

поет Кшиштоф Чижевський (Польща);

філософиня й літературознавиця Ґаятрі Чакраворті Співак (США).

Письменник Салман Рушді отримав у 2023 році Премію миру німецьких книгарів. У останній день Франкфуртського книжкового ярмарку відбулося вручення премії, де він виголосив промову, в якій згадав і Україну. Автор переконаний, що кожен прагне не лише «великого» миру наприкінці війні, а й миру в особистому житті кожної людини. Рушді наголосив, що мир — це велика цінність, якої варто палко прагнути.

Мир для України означає більше, ніж припинення бойових дій. Це означає, як і має означати, відновлення захопленої території та гарантію її суверенітету. Мир для ворога України означає капітуляцію України та визнання того, що втрачені території втрачені. Одне й те ж слово з двома несумісними визначеннями, — вважає письменник.

Рушді народився у 1947 році в Бомбеї (нинішній Мумбай, Індія). Його книга «Сатанинські вірші» заборонена в Ірані з 1988 року, оскільки багато мусульман вбачають у ній наругу над релігією.

За рік після її публікації тодішній лідер Ірану аятола Рухолла Хомейні видав фетву із закликом до смерті Рушді. А тому, хто вб'є Рушді, запропонована нагорода у розмірі майже 3 мільйони доларів.

У 2007 році британська королева Єлизавета II надала поету рицарське звання за заслуги в галузі літератури. У липні 2008 року він отримав Букерівську премію за свій роман «Діти опівночі».

12 серпня 2022 року на Салмана Рушді напали на сцені у Нью-Йорку — письменник дістав ножове поранення у груди. Він провів шість місяців у лікарні та втратив зір на одне око, а одна його рука стала недієздатною.

Нападником на письменника виявився 24-річний Хаді Матар. Його одразу затримали, а 13 серпня вже пред’явили звинувачення у суді округу Чатокуа в Мейвіллі, штат Нью-Йорк. Матар не визнав себе винним за звинуваченням у замаху на вбивство і нападі на Рушді.

Фокусна тема цьогорічного фестивалю у Львові — «Сила спільнодії». Вона, за словами організаторів, допоможе через історичний та актуальний досвід українців обговорити теми, які впливають на глобальні демократичні процеси: постколоніалізм в Україні та світі, сила громадського активізму й молоді, національна пам’ять та міжнародні конфлікти.