Пожарный самолет, арендованный у России, разбился в Турции. Фото: topspb.tv

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Авиакатастрофа сегодня, 14 августа, произошла на юге Турции. Там разбился пожарный самолет Бе-200, принадлежавший российскому Министерству обороны.

На борту находились восемь человек, в том числе пятеро российских военнослужащих. Все они, по предварительным данным, погибли, сообщает «Радио Свобода».

Самолет Бе-200 был арендован у России Главным лесным управлением Турции. К месту падения отправлены поисково-спасательные группы.

Воздушное судно участвовало в тушении очага, возникшего в районе Алмалы на юге страны. Причины случившегося ещё неизвестны.

На видеозаписях очевидцев с места события видно, что самолет врезался в гору сразу после сброса воды.

Напомним, в России 12 августа разбился вертолет Ми-8, погибли восьми человек, включая одного члена экипажа. Воздушное судно летело по маршруту Петропавловск-Камчатский — Курильское озеро. Вертолет рухнул в озеро на территории Кроноцкого заповедника.

Источник: «Радио Свобода»