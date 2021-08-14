Пожежний літак, орендований у Росії, розбився в Туреччині

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Авіакатастрофа сьогодні, 14 серпня, відбулася на півдні Туреччини. Там розбився пожежний літак Бе-200, що належав російському Міністерству оборони.

На борту перебувало вісім людей, зокрема п’ятеро російських військовослужбовців. Всі вони, за попередніми даними, загинули, повідомляє «Радіо Свобода».

Літак Бе-200 був орендований у Росії Головним лісовим управлінням Туреччини. До місця падіння відправлені пошуково-рятувальні групи.

Повітряне судно брало участь в гасінні вогнища, яке виникло в районі Алмали на півдні країни. Причини того, що сталося, ще невідомі.

На відеозаписах очевидців з місця події видно, що літак врізався в гору відразу після скидання води.

Нагадаємо, в Росії 12 серпня розбився вертоліт Мі-8, загинули вісім людей, включаючи одного члена екіпажу. Повітряне судно летіло за маршрутом Петропавловськ-Камчатський — Курильське озеро. Вертоліт впав в озеро на території Кроноцького заповідника.

Джерело: «Радіо Свобода»