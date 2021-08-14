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Ракурс
Про що Меркель говоритиме з Путіним, розповів дипломат. Фото: vestikavkaza.ru

Про що Меркель говоритиме з Путіним, розповів дипломат

14 сер 2021, 17:23
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Ангела Меркель, канцлер Німеччини, на переговорах з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським обговорить запуск газопроводу «Північний потік-2» та майбутнє нормандського формату.

Таку думку висловив український дипломат Олександр Чалий в ефірі телеканалу «Україна 24».

Меркель летить до Москви для того, щоб зрозуміти можливість межі компромісу, на який може піти Путін щодо «Північного потоку-2», щоб виконати зобов’язання, про які домовилися зі США — на скільки років вони нам дадуть транзит, на яких умовах, — сказав він.

На думку Чалого, також канцлер Німеччини обговорить питання безпеки, адже «якщо Росія буде використовувати „Північний потік-2“ як політичну зброю, якщо буде подальша агресія, то Німеччина припинить функціонування газопроводу».


Меркель прийняла рішення спочатку летіти до Москви, щоб зрозуміти позицію Путіна, і прилетіти в Україну, щоб розповісти про своє бачення тих обіцянок, які вони узгодили між Берліном і Вашингтоном, — наголосив дипломат.

Нагадаємо, екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін припустив, що Ангела Меркель пропонуватиме Зеленському попередньо узгоджені з Путіним сценарії. Дипломат назвав «дуже поганим» той факт, що Києву доводиться обирати з того, що вже попередньо погоджено з президентом країни-агресора.

Джерело: Ракурс


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