Меркель привезе Зеленському пропозицію від Путіна — екс-глава МЗС

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Візити Ангели Меркель, канцлера Німеччини, до Москви 20 серпня та до Києва 22 серпня прокоментував екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Напередодні стало відомо, що Меркель проведе переговори з президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіном перед візитом до України.

На думку Клімкіна, німецький канцлер пропонуватиме Зеленському попередньо узгоджені з Путіним сценарії. Про це колишній очільник зовнішньополітичного відомства України заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Перш за все, щоб здаватися успішною, вона поїде до Путіна. Їй потрібно узгодити кілька ключових речей. По-перше, ситуацію навколо «Північного потоку-2», і що все-таки Путін дотримуватиметься домовленості щодо транзиту, а це червона лінія і для США, і для Німеччини. Друге — вона дуже хоче перезапустити донбаський процес, — вказав Клімкін.

Дипломат вважає, що на переговорах із Зеленським Меркель говоритиме наступне:

Потрібно йти вперед, мене скоро не буде, вибори в Німеччині, хто буде канцлером, незрозуміло (цьогоріч у вересні відбудуться вибори до Бундестагу, Меркель більше не висовуватиме свою кандидатуру у канцлери Німеччини — ред). Я сім років переживала за Україну, думаєш, наступний канцлер турбуватиметься за Україну… Потрібно щось обирати, потім поїдеш до Байдена і, якщо домовишся, то закріпиш свої результати, якщо ні — то про що говорити?



Клімкін наголосив, що він знає, як Меркель себе позиціонує під час перемовин. Дипломат назвав «дуже поганим» той факт, що Києву доводиться обирати з того, що вже попередньо погоджено з Путіним.

Нагадаємо, Меркель вирушить до Москви наступної п’ятниці, 20 серпня. Там вона планує зустрітися з Путіним. Через два дні після цього, в неділю, канцлер завітає до Києва — напередодні офіційної поїздки глави держави до президента США Джо Байдена у Вашингтон. Основними питаннями на порядку денному зустрічі Зеленського з Меркель будуть ситуація з безпекою на сході України, двосторонні відносини країн та запуск «Північного потоку-2», оскільки Берлін взяв на себе низку зобов’язань, пов’язаних із запуском російського газогону в обхід України та гарантуванням транзиту природного газу через територію нашої країни. Зауважимо, що на наступний день після візиту Меркель — 23 серпня — у Києві відбудеться саміт «Кримської платформи», на який приїдуть низка представників різних держав. Нині на Банковій не знають, чи залишиться Меркель на саміт «Кримської платформи» після зустрічі із Зеленським.