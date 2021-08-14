Меркель привезет Зеленскому предложение от Путина - экс-глава МИД

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Визиты Ангелы Меркель, канцлера Германии, в Москву 20 августа и в Киев 22 августа прокомментировал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Накануне стало известно, что Меркель проведет переговоры с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным накануне визита в Украину.

По мнению Климкина, немецкий канцлер предложит Зеленскому предварительно согласованные с Путиным сценарии. Об этом бывший глава внешнеполитического ведомства Украины заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Прежде всего, чтобы казаться успешной, она поедет к Путину. Ей нужно согласовать несколько ключевых вещей. Во-первых, ситуацию вокруг «Северного потока-2», и то, будет ли Путин все-таки придерживаться договоренности по транзиту, а это красная линия и для США, и для Германии. Второе — она очень хочет перезапустить донбасский процесс, — указал Климкин.

Дипломат считает, что на переговорах с Зеленским Меркель планирует говорить следующее:

Нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии, кто будет канцлером, непонятно (в сентябре состоятся выборы в Бундестаг, Меркель больше не будет выдвигать свою кандидатуру в канцлеры Германии — ред). Я семь лет переживала за Украину, думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за Украину… Нужно что-то выбирать, потом поедешь к Байдену и, если договоришься, то закрепишь свои результаты, если нет — то о чем говорить?



Климкин отметил, что он знает, как Меркель себя позиционирует в ходе переговоров. Дипломат назвал «очень плохим» тот факт, что Киеву приходится выбирать из того, что уже согласовано с Путиным.

Напомним, Меркель отправится в Москву в следующую пятницу, 20 августа. Там она планирует встретиться с Путиным. Спустя два дня после этого, в воскресенье, канцлер посетит Киев — накануне официальной поездки главы государства к президенту США Джо Байдену в Вашингтон. Основными вопросами на встрече Зеленского с Меркель будет ситуация с безопасностью на востоке Украины, двусторонние отношения стран и запуск «Северного потока-2», поскольку Берлин взял на себя ряд обязательств, связанных с запуском российского газопровода в обход Украины и обеспечением транзита природного газа через территорию нашей страны. Отметим, что на следующий день после визита Меркель — 23 августа — в Киеве состоится саммит «Крымской платформы», на который приедут ряд представителей разных государств. Сейчас на Банковой не знают, останется ли Меркель на саммите после встречи с Зеленским.