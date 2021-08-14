Лукашенко еле передвигается, подозревают инсульт — СМИ

https://racurs.ua/n158798-lukashenko-ele-peredvigaetsya-podozrevaut-insult-smi-video.html

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, 9 августа в Минске проводил пресс-конференцию. Позже в соцсетях появилось видео, как диктатор покидал ее. Этот момент не показали официальные СМИ соседней страны.

На видео попал момент, как Лукашенко спускается по ступенькам. Пользователи соцсетей обратили внимание на его странную и очень медленную походку. Белорусский диктатор мог перенести инсульт, отмечают комментаторы.

Врач, который решил не раскрывать свою личность, считает, что у Лукашенко затекли конечности от долгого сидения на месте — его пресс-конференция длилась восемь часов. По мнению медика, у политика — проблемы с ногами и спиной, возможно защемление нерва в нижней части позвоночника.

Британские СМИ пишут, что сразу после пресс-конференции камеры выключили, а видеозапись, на которой Лукашенко еле передвигается, опубликовал кто-то из присутствовавших. Походку Лукашенко также сравнили с походкой Ельцина.

Напомним, на этой пресс-конференции Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «подготовке боевиков, которых затем перебрасывают в Беларусь». Также диктатор отметил, что вместе с Путиным «мог бы поставить Украину на колени».