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Ракурс
День Независимости - Вселенский патриарх и Епифаний отслужат литургию в Софии

День Независимости — Вселенский патриарх и Епифаний отслужат литургию в Софии

14 авг 2021, 13:30
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Накануне Дня Независимости Украины вселенский патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Православной церкви Украины Епифанием возглавят литургию в Святой Софии в Киеве. Служба состоится в воскресенье, 22 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.

22 августа на территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два предстоятеля — святейший вселенский патриарх Варфоломей и блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, — говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что богослужение начнется в 9.00. ПЦУ просит духовенство и украинцев не забывать о мерах безопасности.

Также в субботу, 21 августа, в 10.00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.


Напомним, в ноябре прошлого года вселенский патриарх Варфоломей дал согласие на визит в Украину в ответ на приглашение президента Владимира Зеленского.

5 января 2019 года патриарх Варфоломей в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины, созданной в результате объединения приходов Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и части приходов Украинской православной церкви Московского патриархата на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. 6 января 2019 года томос передали Епифанию в Стамбуле.

Источник: Ракурс


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