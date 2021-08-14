Зеленский жестко отреагировал на расистскую провокацию с Беленюком

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, прокомментировал инцидент, который произошел с олимпийским чемпионом и народным депутатом от «Слуги народа» Жаном Беленюком. Глава государства назвал недопустимыми любые проявления расизма.

Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде-2020 в Токио именно благодаря Жану Беленюку. Он один из самых достойных сынов Украины. Им гордится наш народ, — написал Зеленский в Твиттере.

В то же время глава государства подчеркнул, что любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы.

Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их, — подытожил президент.

13 августа Жан Беленюк сообщил в Фейсбуке, что в центре Киева неизвестные пытались напасть на него и выкрикивали оскорбительные слова, касающиеся цвета его кожи. По мнению Беленюка, неизвестные стремились спровоцировать конфликт. Сам спортсмен после инцидента отметил, что до драки дело не дошло.

Нацполиция заявила, что устанавливает обстоятельства инцидента, событие внесено в ЕРДР по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Беленюк 4 августа стал олимпийским чемпионом, добыв единственное «золото» Украины на Олимпиаде в Токио.