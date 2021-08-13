Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Жан Беленюк, фото: The World News

Инцидентом с Беленюком заинтересовалась полиция

13 авг 2021, 20:02
999

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с народным депутатом из «Слуги народа», олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Жаном Беленюком, который произошел сегодня, 13 августа, в центр Киева.

Сведения об этом инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что публикацию Беленюка о попытке спровоцировать его на конфликт расистскими высказываниями в центре Киева полицейские обнаружили, мониторя сеть интернет.


В настоящее время обстоятельства этого инцидента и причастных лиц устанавливают работники Печерского управления полиции Киева.

Напомним, Беленюк 4 августа стал олимпийским чемпионом, добыв единственное «золото» Украины на Олимпиаде в Токио.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров