Инцидентом с Беленюком заинтересовалась полиция

Жан Беленюк, фото: The World News

https://racurs.ua/n158780-incidentom-s-belenukom-zainteresovalas-policiya.html

Ракурс

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с народным депутатом из «Слуги народа», олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Жаном Беленюком, который произошел сегодня, 13 августа, в центр Киева.

Сведения об этом инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что публикацию Беленюка о попытке спровоцировать его на конфликт расистскими высказываниями в центре Киева полицейские обнаружили, мониторя сеть интернет.

В настоящее время обстоятельства этого инцидента и причастных лиц устанавливают работники Печерского управления полиции Киева.

Напомним, Беленюк 4 августа стал олимпийским чемпионом, добыв единственное «золото» Украины на Олимпиаде в Токио.