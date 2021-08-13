Мигранты совершили массовый побег из лагеря в Литве, фото:

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В Литве 34 человека ночью сбежали из лагеря для мигрантов, обустроенном в бывшей школе в Алитусском районе на юге страны.

Двух беглецов утром полиция задержала. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает издание Delfi.

Отмечается, что мигранты сбежали, сделав подкоп под забором.

Сделан подкоп под забором, потом ползком через луг, там улочка, место стоянки для машин, — рассказал один из местных чиновников.

Местные чиновники считают, что мигранты могут попробовать вдоль расположенной неподалеку железной дороги добраться до Польши.

Считается, что мигранты совершили побег в период между полуночью и 5.00 утра, воспользовавшись тем, что охранники стоят на углах охраняемой территории лагеря.

Всего в лагере было 167 мигрантов.

Напомним, в начале августа Литва начала заворачивать в Беларусь нелегальных мигрантов, которые лесами незаконно проникают на территорию страны.

Источник: Delfi