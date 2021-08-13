Неожиданный эффект от «лайков» и репостов в соцсетях установили ученые

«Лайки» в соцсетях провоцируют пользователей больше возмущаться, фото:

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Соцсети, такие как Facebook и Twitter, утверждают, что они просто обеспечивают нейтральную платформу для разговоров, которые иначе происходили бы в другом месте. Однако уже давно существуют опасения, что на самом деле это не совсем так и особенности функционирования этих платформ влияют на реакцию пользователей на события.

Ученые из Йельского университета (США), проанализировав с помощью специализированного программного обеспечения 12,7 млн твитов от 7 тыс. 331 пользователя Twitter, а также изучив поведение испытуемых в контролируемых экспериментах установили, что функции «лайков» и репостов в соцсетях провоцируют распространение большего количества сообщений с негодованием, сообщает издание EurekAlert.

Дело в том, что такие сообщения получают больше «лайков» и репостов.

Это первое доказательство того, что некоторые люди со временем учатся выражать большее возмущение, потому что их поощряет базовая конструкция социальных сетей, — отмечают ученые.

Таким образом, платформы социальных медиа не просто отражают то, что происходит в обществе — они создают стимулы, которые со временем меняют реакцию пользователей на политические события, подчеркивают исследователи.

Усиление возмущения является явным следствием бизнес-модели социальных медиа, которая оптимизирует взаимодействие пользователей, — отмечают ученые. — Учитывая, что возмущение играет решающую роль в общественных и политических изменениях, мы должны осознавать, что технологические компании благодаря структуре своих платформ обладают способностью влиять на успех или провал коллективных движений.



Напомним, Twitter недавно выплатил вознаграждение в размере 3,5 тыс. долл. США выпускнику Киево-Могилянской академии за выявленные недостатки в работе одного из алгоритмов соцсети.

Источник: EurekAlert