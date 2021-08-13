Несподіваний ефект від «лайків» та репостів у соцмережах встановили учені

«Лайки» у соцмережах провокують користувачів більше обурюватися

https://racurs.ua/ua/n158778-nespodivanyy-efekt-vid-laykiv-ta-repostiv-u-socmerejah-vstanovyly-ucheni.html

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Соцмережі, такі як Facebook та Twitter, стверджують, що вони просто забезпечують нейтральну платформу для розмов, які інакше відбувалися б в іншому місці. Проте вже давно існують побоювання, що насправді це не зовсім так і особливості функціонування цих платформ впливають на реакцію користувачів на події.

Учені з Єльського університету (США), проаналізувавши за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення 12,7 млн твітів від 7 тис. 331 користувача Twitter, а також вивчивши поведінку піддослідних у контрольованих експериментах, встановили, що функції «лайків» та репостів у соцмережах провокують поширення більшої кількості повідомлень з обуренням, повідомляє видання EurekAlert.

Річ у тім, що такі повідомлення отримують більше «лайків» та репостів.

Це перший доказ того, що деякі люди з часом вчаться висловлювати більше обурення, тому що їх заохочує базова конструкція соціальних мереж, — наголошують учені.

Таким чином, платформи соціальних медіа не просто відображають те, що відбувається в суспільстві — вони створюють стимули, які з часом змінюють реакцію користувачів на політичні події, наголошують дослідники.

Посилення обурення є явним наслідком бізнес-моделі соціальних медіа, яка оптимізує взаємодію користувачів, — зазначають учені. — Враховуючи, що обурення відіграє вирішальну роль у суспільних та політичних змінах, ми повинні усвідомлювати, що технологічні компанії завдяки структурі своїх платформ мають здатність впливати на успіх чи провал колективних рухів.



Нагадаємо, Twitter нещодавно виплатив винагороду в розмірі 3,5 тис. дол. США випускнику Києво-Могилянської академії за виявлені недолкиі в роботі одного з алгоритмів соцмережі.

Джерело: EurekAlert