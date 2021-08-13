Мігранти здійснили масову втечу з табору у Литві, фото:

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У Литві 34 особи вночі втекли з табору для мігрантів, облаштованому в колишній школі в Алітуському районі, що на півдні країни.

Двох з втікачів вранці поліція затримала. Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляє видання Delfi.

Зазначається, що мігранти втекли, зробивши підкоп під парканом.

Зроблено підкоп під парканом, потім поповзом через луг, там вуличка, місце стоянки для машин, — розповів один із місцевих чиновників.

Місцеві чиновники вважають, що мігранти можуть спробувати вздовж розташованої неподалік залізниці дістатися Польщі.

Вважається, що мігранти здійснили втечу у період між опівніччю та 5.00 ранку, скориставшись тим, що охоронці стоять на кутах охоронюваної території табору.

Загалом у таборі було 167 мігрантів.

Нагадаємо, на початку серпня Литва почала завертати до Білорусі нелегальних мігрантів, які лісами незаконно проникають на територію країни.

Джерело: Delfi