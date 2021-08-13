Інцидентом з Беленюком зацікавилася поліція

Жан Беленюк, фото: The World News

https://racurs.ua/ua/n158780-incydentom-z-belenukom-zacikavylasya-policiya.html

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Поліція встановлює обставини інциденту з народним депутатом зі «Слуги народу», олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби Жаном Беленюком, який стався сьогодні, 13 серпня, у центрі Києва.

Відомості про цей інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що публікацію Беленюка про спробу спровокувати його на конфлікт расистськими висловлюваннями в центрі Києва поліцейські виявили, моніторячи мережу інтернет.

Наразі обставини цього інциденту та причетних осіб встановлюють працівники Печерського управління поліції Києва.

Нагадаємо, Беленюк 4 серпня став олімпійським чемпіоном, здобувши єдине «золото» України на Олімпіаді в Токіо.