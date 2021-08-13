Жан Беленюк, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n158777-sluga-belenuk-poskarjyvsya-na-rasystsku-provokaciu-v-centri-kyieva-detali.html

Ракурс

Жан Беленюк, народний депутат зі «Слуги народу» та відомий спортсмен, який на Олімпійських іграх в Токіо здобув єдину золоту медаль української команди, заявив, що сьогодні, 13 серпня, у центрі Києва його намагалися спровокувати на конфлікт расистськими висловлюваннями.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Беленюка в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Беленюка, на Печерську в Києві до нього підійшли невідомі молодики і почали ображати.

Викрикуючи образливі речі типу: «чорна мавпа щось знає про патріотизм?!» та «вали до Африки!». Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, — зазначив Беленюк.

Обурений цим випадком Беленюк, запитує у своїх підписників, чи нормальним є у європейській державі чути образливі речі людям, які «кладуть життя на її прославляння».

Мені цікаво, чи українець Я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній?! — запитує Беленюк. — Наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині і в рідному місті?!



Нагадаємо, 4 серпня Беленюк здобув олімпійське «золото» у греко-римській боротьбі в категорії до 87 кг, здолавши у фіналі триразового призера чемпіонатів світу — представника Угорщини Віктора Лорінца. Після перемоги Беленюк станцював гопак на матах.