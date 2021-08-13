Жан Беленюк, фото: «Эспрессо»

https://racurs.ua/n158777-sluga-belenuk-pojalovalsya-na-rasistskuu-provokaciu-v-centre-kieva-detali.html

Ракурс

Жан Беленюк, народный депутат из «Слуги народа» и известный спортсмен, который на Олимпийских играх в Токио получил единственную золотую медаль украинской команды, заявил, что сегодня, 13 августа, в центре Киева его пытались спровоцировать на конфликт расистскими высказываниями.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Беленюка в социальной сети Фейсбук.

По словам Беленюка, на Печерске в Киеве к нему подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять.

Выкрикивая оскорбительные вещи типа: «черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!» и «вали в Африку!». Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, — отметил Беленюк.

Возмущенный этим случаем Беленюк, спрашивает у своих подписчиков, является ли нормальным в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые «кладут жизнь на его прославление».

Мне интересно, украинец ли Я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?! — спрашивает Беленюк. — Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе?!.



Напомним, 4 августа Беленюк получил олимпийское «золото» в греко-римской борьбе в категории до 87 кг, одолев в финале трехкратного призера чемпионатов мира — представителя Венгрии Виктора Лоринца. После победы Беленюк станцевал гопак на матах.