Зеленський жорстко відреагував на расистську провокацію з Беленюком

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Володимир Зеленський, президент України, прокоментував інцидент, який стався з олімпійським чемпіоном та народним депутатом від «Слуги народу» Жаном Беленюком. Глава держави назвав неприпустимими будь-які прояви расизму.

Український гімн прозвучав на Олімпіаді-2020 у Токіо саме завдяки Жану Беленюку. Він один із найдостойніших синів України. Ним пишається наш народ, — написав Зеленський у Твіттер.

Водночас глава держави наголосив, що будь-які прояви расизму або ксенофобії в Україні неприпустимі.

Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх, — підсумував президент.

13 серпня Жан Беленюк повідомив у Фейсбук, що у центрі Києва невідомі намагалися напасти на нього й вигукували образливі слова, які стосувалися кольору його шкіри. На думку Беленюка, невідомі прагнули спровокувати конфлікт. Сам спортсмен після інциденту зазначив, що до бійки справа не дійшла.

Нацполіція заявила, що встановлює обставини інциденту, подію внесено в ЄРДР за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Беленюк 4 серпня став олімпійським чемпіоном, здобувши єдине «золото» України на Олімпіаді в Токіо.