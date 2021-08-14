Україна не депортуватиме активіста з Китаю, який втік від репресій

https://racurs.ua/ua/n158795-ukrayina-ne-deportuvatyme-aktyvista-z-kytau-yakyy-vtik-vid-represiy-detali.html

Ракурс

Україна не депортуватиме активіста з Китаю — 24-річного Їлісена Айеркена (казаха за національністю) — й дозволить йому залишитися на території держави щонайменше до кінця року, доки триватиме розгляд заяви про набуття статусу біженця.

Таке рішення ухвалив у п’ятницю Ужгородський міськрайонний суд.

8 серпня активіста за права уйгурів Айеркена затримали українські прикордонники за порушення правил перетину українсько-словацького кордону. За словами представниці Чопського прикордонного загону, торік у листопаді його вже затримували на Львівщині співробітники Дерприкордонслужби при спробі незаконно потрапити до Польщі. Тоді при собі він мав копію посвідчення особи громадянина Китаю, пише «Радіо Свобода».

Після нинішнього затримання Айеркен подав іще одну заяву про захист в Україні. Наразі активіст перебуває в пункті тимчасового тримання іноземців Чопського прикордонного загону.

Айеркен родом із Сіньцзян-Уйгурського автономного району на північному заході Китаю, він утік звідти через переслідування мусульман комуністичною владою Пекіна.

Його хтось залякував. Він розповідав, що двоє незнайомців погрожували йому, казали, щоб він повернувся в Китай, інакше погрожували вбити. Потім, за його словами, за ним стежили. Він вимкнув Facebook, WhatsApp і зник. Через знайомих я вийшла на нього, він сказав, що відчуває страх, хоче перейти кордон, потрапити в іншу державу. Я застерегла його від цього, порадила чекати, — розповіла активістка Ботагоз Іса, яка раніше переїхала з Казахстану в Україну.

Нагадаємо, казахи і уйгури, які виїхали з Сіньцзяну в Казахстан і Туреччину після звільнення з так званих «таборів політичного перевиховання», назвали ці установи в’язницями з жорстоким поводженням та ідеологічною обробкою. Китай заперечує ці звинувачення. Водночас Пекін визнає наявність «таборів», але комуністичний режим називає їх «центрами професійного навчання», де борються з «тероризмом» і «екстремізмом». Влада Казахстану офіційно заперечує, що в «таборах перевиховання» в Китаї утримують казахів за національністю. За даними ООН, у Сіньцзяні понад мільйон мусульман були примусово поміщені в «табори перевиховання».

Джерело: «Радіо Свобода»