Украина не будет депортировать активиста из Китая, бежавшего от репрессий - детали

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Украина не будет депортировать активиста из Китая — 24-летнего Илисена Айеркена (казаха по национальности) — и позволит ему остаться на территории государства как минимум до конца года, пока будет длиться рассмотрение заявления о получении статуса беженца.

Такое решение принял в пятницу Ужгородский горрайонный суд.

8 августа активиста за права уйгуров Айеркена задержали украинские пограничники за нарушение правил пересечения украинско-словацкой границы. По словам представительницы Чопского пограничного отряда, в ноябре 2020 года его уже задерживали на Львовщине сотрудники Госпогранслужбы при попытке незаконно попасть в Польшу. Тогда при себе он имел копию удостоверения личности гражданина Китая, пишет «Радио Свобода».

После нынешнего задержания Айеркен подал еще одно заявление о защите в Украине. Сейчас активист находится в пункте временного содержания иностранцев Чопского пограничного отряда.

Айеркен родом из Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, он сбежал оттуда из-за преследований мусульман коммунистической властью Пекина.

Его кто-то запугивал. Он рассказывал, что двое незнакомцев угрожали ему, говорили, чтобы он вернулся в Китай, иначе угрожали убить. Затем, по его словам, за ним следили. Он выключил Facebook, WhatsApp и исчез. Через знакомых я вышла на него, он сказал, что испытывает страх, хочет перейти границу, попасть в другую страну. Я предостерегла его от этого, посоветовала ждать, — рассказала активистка Ботагоз Иса, ранее переехала из Казахстана в Украину.

Напомним, казахи и уйгуры, которые выехали из Синьцзяна в Казахстан и Турцию после освобождения из так называемых «лагерей политического перевоспитания», назвали эти учреждения тюрьмами с жестоким обращением и идеологической обработкой. Китай отрицает эти обвинения. В то же время Пекин признает наличие «лагерей», но коммунистический режим называет их «центрами профессионального обучения», где борются с «терроризмом» и «экстремизмом». Власти Казахстана официально отрицают, что в «лагерях перевоспитания» в Китае удерживают казахов по национальности. По данным ООН, в Синьцзяне более миллиона мусульман были принудительно помещены в «лагеря перевоспитания».

Источник: «Радио Свобода»