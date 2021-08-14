День Незалежності - Вселенський патріарх та Епіфаній відслужать літургію у Софії

https://racurs.ua/ua/n158797-den-nezalejnosti-vselenskyy-patriarh-ta-epifaniy-vidslujat-liturgiu-u-sofiyi.html

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Напередодні Дня Незалежності України вселенський патріарх Варфоломій разом із митрополитом Православної церкви України Епіфанієм очолять літургію у Святій Софії в Києві. Служба відбудеться у неділю, 22 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Київської митрополії ПЦУ.

22 серпня на території собору Святої Софії у Києві під відкритим небом відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два предстоятелі — всесвятіший вселенський патріарх Варфоломій та блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, наголошується, що богослужіння розпочнеться о 9.00. ПЦУ просить духовенство та українців не забувати про заходи безпеки.

Також у суботу, 21 серпня, о 10.00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва (доксологія) вселенського патріарха в Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

Нагадаємо, торік у листопаді вселенський патріарх Варфоломій дав згоду на візит до України у відповідь на запрошення президента Володимира Зеленського.

5 січня 2019 року вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписав томос для Православної церкви України, створеної в результаті об'єднання парафій Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та частини парафій Української православної церкви Московського патріархату на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. 6 січня 2019 року томос передали Епіфанію у Стамбулі.