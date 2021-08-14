Лукашенко ледве пересувається, підозрюють інсульт - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n158798-lukashenko-ledve-peresuvaietsya-pidozruut-insult-zmi-video.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, 9 серпня у Мінську проводив прес-конференцію. Пізніше в соцмережах з’явилося відео, як диктатор покидав її. Цей момент не показали офіційні ЗМІ сусідньої країни.

На відео потрапив момент, як Лукашенко спускається невеликими сходами. Користувачі соцмереж звернули увагу на його дивну і дуже повільну ходу. Білоруський диктатор міг перенести інсульт, не виключають коментатори.

Лікар, який вирішив не розкривати свою особистість, вважає, що у Лукашенка затекли кінцівки від довгого сидіння на місці — його прес-конференція тривала вісім годин. На думку медика, у політика — проблеми з ногами і спиною, можливо защемлення нерва в нижній частині хребта.

Британські ЗМІ пишуть, що відразу після прес-конференції камери вимкнули, а відеозапис, на якому Лукашенко ледве пересувається, опублікував хтось із присутніх. Ходу Лукашенко також порівняли з ходою Єльцина.

Нагадаємо, на цій прес-конференції Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського в «підготовці бойовиків, яких потім перекидають до Білорусі». Також диктатор зазначив, що разом з Путіним «міг би поставити Україну на коліна».