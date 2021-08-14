О чем Меркель будет говорить с Путиным, рассказал дипломат

https://racurs.ua/n158805-o-chem-merkel-budet-govorit-s-putinym-rasskazal-diplomat.html

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Ангела Меркель, канцлер Германии, на переговорах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским обсудит запуск газопровода «Северный поток-2» и будущее нормандского формата.

Такое мнение высказал украинский дипломат Александр Чалый в эфире телеканала «Украина 24».

Меркель летит в Москву для того, чтобы понять возможность предела компромисса, на который может пойти Путин по «Северному потоку-2», чтобы выполнить обязательства, о которых договорились с США — на сколько лет они нам дадут транзит, на каких условиях, — сказал он.

По мнению Чалого, также канцлер Германии обсудит вопросы безопасности, потому что «в случае, если Россия будет использовать „Северный поток-2“ как политическое оружие, если будет дальнейшая агрессия, то Германия прекратит функционирование газопровода».

Меркель приняла решение сначала лететь в Москву, чтобы понять позицию Путина, и прилететь в Украину, чтобы рассказать о своем видении тех обещаний, которые они согласовали между Берлином и Вашингтоном, — рассказал дипломат.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что Ангела Меркель предложит Зеленскому предварительно согласованные с Путиным сценарии. Дипломат назвал «очень плохим» тот факт, что Киеву приходится выбирать из того, что уже согласовано с президентом страны-агрессора.