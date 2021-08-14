Як МОЗ готується до нового спалаху коронавірусу – стали відомі подробиці. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158804-yak-moz-gotuietsya-do-novogo-spalahu-koronavirusu-staly-vidomi-podrobyci.html

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До нової хвилі коронавірусу в Україні готується Міністерство охорони здоров’я (МОЗ). Хвороба знову активувалася у зв’язку зі швидким поширенням нового штаму «Дельта».

Відомство планує оновити стандарт лікування пацієнтів з COVID-19. Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Міністерство визначило 257 COVID-лікарень, медустанови поділили на першу і другу чергу. Зараз в цих лікарнях доступні майже 39 тис. ліжко-місць, з них 96% - з підведеним киснем.

В опорні лікарні доставили 161 комп’ютерний томограф та 148 рентген-апаратів, а на виділені урядом 693 млн грн були закуплені кисневі концентратори для пацієнтів, які перенесли важку форму хвороби.

МОЗ уже завершує роботу над оновленням стандарту лікування пацієнтів з коронавірусом. Міністерство підганяє стандарт під рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, документ буде схвалений найближчим часом.

Також відомство провело тендери на закупівлю медпрепаратів для лікування коронавірусу на суму 105 млн грн. Найближчим часом ці ліки повинні доставити в лікарні.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу інфікував понад 1,3 тис. осіб — більше, аніж попереднього дня.