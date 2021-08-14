Коронавірус набирає обертів в Україні — нові дані МОЗ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n158787-koronavirus-nabyraie-obertiv-v-ukrayini-novi-dani-moz-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу інфікував понад 1,3 тис. осіб — більше, аніж попереднього дня. Про це зранку 14 серпня повідомляє прес-центр Міністерства охорони здоров’я.
За добу 13 серпня в Україні зафіксовано 1 тис. 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 99, медпрацівників — 33), — вказали у МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано — 641 особа;
летальних випадків — 21;
одужало — 691 особа.
Лікарі у п’ятницю здійснили 34 тис. тестувань методом ПЛР та ІФА.
За весь час пандемії в Україні захворіло понад 2,26 млн осіб, зафіксовано 53 тис. 238 летальних випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
Києві (198),
Харківській області (138),
Дніпропетровській області (117),
Донецькій області (98),
Одеській області (81).
Нагадаємо, за добу 12 серпня у світі виявили понад 719 тис. нових випадків COVID-19. Зокрема, у США захворіли 155 тис. осіб, в Ірані — 39 тис. осіб, в Індії — 38 тис. Також більше ніж 30 тис. інфікувань за добу зафіксували у Бразилії і Великій Британії. Як інформує ресурс, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі Worldometer, Україна перебуває на 18-у місці за поширенням та кількістю смертей від COVID-19.