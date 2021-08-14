Коронавірус набирає обертів в Україні — нові дані МОЗ

https://racurs.ua/ua/n158787-koronavirus-nabyraie-obertiv-v-ukrayini-novi-dani-moz-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу інфікував понад 1,3 тис. осіб — більше, аніж попереднього дня. Про це зранку 14 серпня повідомляє прес-центр Міністерства охорони здоров’я.

За добу 13 серпня в Україні зафіксовано 1 тис. 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 99, медпрацівників — 33), — вказали у МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 641 особа;

летальних випадків — 21;

одужало — 691 особа.

Лікарі у п’ятницю здійснили 34 тис. тестувань методом ПЛР та ІФА.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 2,26 млн осіб, зафіксовано 53 тис. 238 летальних випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Києві (198),

Харківській області (138),

Дніпропетровській області (117),

Донецькій області (98),

Одеській області (81).



Нагадаємо, за добу 12 серпня у світі виявили понад 719 тис. нових випадків COVID-19. Зокрема, у США захворіли 155 тис. осіб, в Ірані — 39 тис. осіб, в Індії — 38 тис. Також більше ніж 30 тис. інфікувань за добу зафіксували у Бразилії і Великій Британії. Як інформує ресурс, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі Worldometer, Україна перебуває на 18-у місці за поширенням та кількістю смертей від COVID-19.