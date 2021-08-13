Найспекотнішим місяцем в історії став липень 2021 року

У липні 2021 року зафіксована рекордна спека

https://racurs.ua/ua/n158786-nayspekotnishym-misyacem-v-istoriyi-stav-lypen-2021-roku.html

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Липень 2021 року став найспекотнішим місяцем за всі 142 роки спостережень за погодою у світі.

Про це повідомляє Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Зазвичай липень — найтепліший місяць у світі, але липень 2021 року перевершив сам себе і став найспекотнішим місяцем з будь-коли, — наголошує представник управління Рік Спінрад. — Цей новий рекорд став доповненням на тривожному і руйнівний шляху, яким супроводжується у світі зміна клімату.

Загалом у липні у світі температура повітря була на 0,93° вищою середнього значення XX століття — 15,8°. Також це на 0,01° вище за попередній рекорд, встановлений у липні 2016 року.

На регіональному рівні липень 2021 року пройшов так:

в Азії був зареєстрований найспекотніший липень в історії, які перевищив попередній рекорд 2010 року;

в Європі був зафіксований другий найспекотніший липень в історії — температурний показник встановився на рівні липня 2010 року, проте не побив показник липня 2018 року;

у Північній та Південній Америці, а також в Африці і Океанії липень 2021 року ввійшов до десятки найтепліших в історії.

Нагадаємо, за даними посла Великої Британії Мелінди Сіммонс, в Україні зміни клімату відбуваються швидше, ніж будь-де у світі.