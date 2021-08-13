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Наслідки ДТП на Одещині, фото: Нацполіція
Троє поліцейських загинули в ДТП під Одесою — деталі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n158785-troie-policeyskyh-zagynuly-v-dtp-pid-odesou-detali-foto-video.htmlРакурс
У ДТП в Білгород-Дністровському районі Одеської області сьогодні, 13 серпня, о 17.30 загинули троє поліцейських, ще одного було важко травмовано, його госпіталізували.
Автомобіль, у якому з Ізмаїлу до Одеси поверталися направлені у відрядження співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області, у селі Зоря злетів у кювет з дороги, зіштовхнувся з бетонною опорою і перекинулося на правий бік. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.
Обставини інциденту встановлюються. Через ДТП було перекрито рух на 119-му км автодороги М-15 Одеса — Рені.
Зазначаються, що в ДТП загинули:
- 38-річний майор поліції Ігор Ольховський;
- 45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький;
- 26-річний капітан поліції Олександр Братінов.
Нагадаємо, у середині липня на Львівщині неповнолітній водій влаштував ДТП, у якій загинули двоє людей.
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