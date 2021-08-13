Последствия ДТП в Одесской области, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n158785-troe-policeyskih-pogibli-v-dtp-pod-odessoy-detali-foto-video.html

Ракурс

В ДТП в Белгород-Днестровском районе Одесской области сегодня, 13 августа, в 17.30 погибли трое полицейских, еще один был тяжело травмирован, его госпитализировали.

Автомобиль, в котором из Измаила в Одессу возвращались направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области, в селе Заря слетел в кювет с дороги, столкнулся с бетонной опорой и перекинулся на правый бок. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Из-за ДТП было перекрыто движение на 119-м км автодороги М-15 Одесса-Рени.

Сообщается, что в ДТП погибли:

38-летний майор полиции Игорь Ольховский;

45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий;

26-летний капитан полиции Александр Братинов.

Напомним, в середине июля на Львовщине несовершеннолетний водитель устроил ДТП, в котором погибли два человека.