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Ракурс
Последствия ДТП в Одесской области, фото: Нацполиция

Трое полицейских погибли в ДТП под Одессой — детали (ФОТО, ВИДЕО)

13 авг 2021, 23:05
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В ДТП в Белгород-Днестровском районе Одесской области сегодня, 13 августа, в 17.30 погибли трое полицейских, еще один был тяжело травмирован, его госпитализировали.

Автомобиль, в котором из Измаила в Одессу возвращались направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области, в селе Заря слетел в кювет с дороги, столкнулся с бетонной опорой и перекинулся на правый бок. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Из-за ДТП было перекрыто движение на 119-м км автодороги М-15 Одесса-Рени.

Сообщается, что в ДТП погибли:

  • 38-летний майор полиции Игорь Ольховский;
  • 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий;
  • 26-летний капитан полиции Александр Братинов.

Последствия ДТП в Одесской области, фото: Нацполиция

Последствия ДТП в Одесской области, фото: Служба автомобильных дорог в Одесской области


Напомним, в середине июля на Львовщине несовершеннолетний водитель устроил ДТП, в котором погибли два человека.

Источник: Ракурс


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