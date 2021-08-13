Двое украинских военных получили ранения на Донбассе

Боевики продолжают нарушать договоренности о прекращении огня, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n158784-dvoe-ukrainskih-voennyh-poluchili-raneniya-na-donbasse.html

Ракурс

Российско-террористические войска ев Донбассе сегодня, 13 августа, совершили обстрел позиции украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм.

В результате были ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ОТГ «Север».

Военные госпитализированы, состояние здоровья одного из них среднего тяжести, второго — удовлетворительное.

В ответ на обстрелы украинские военнослужащие открыли огонь, прекратив действия врага, — отмечается в сообщении.



О действиях боевиков проинформировали ОБСЕ.

Напомним, недавно контрразведчики СБУ во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях задержали двух боевиков, причастных в прошлом к обстрелам позиций украинских военных на Донбассе.