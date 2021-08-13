Двое украинских военных получили ранения на Донбассе

Ракурсhttps://racurs.ua/
Боевики продолжают нарушать договоренности о прекращении огня, фото: «Украинская правда»
Двое украинских военных получили ранения на Донбассеhttps://racurs.ua/n158784-dvoe-ukrainskih-voennyh-poluchili-raneniya-na-donbasse.htmlРакурс
Российско-террористические войска ев Донбассе сегодня, 13 августа, совершили обстрел позиции украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм.
В результате были ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ОТГ «Север».
Военные госпитализированы, состояние здоровья одного из них среднего тяжести, второго — удовлетворительное.
В ответ на обстрелы украинские военнослужащие открыли огонь, прекратив действия врага, — отмечается в сообщении.
О действиях боевиков проинформировали ОБСЕ.
Напомним, недавно контрразведчики СБУ во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях задержали двух боевиков, причастных в прошлом к обстрелам позиций украинских военных на Донбассе.
.