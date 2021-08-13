Украина помогла Литве с колючей проволокой, фото: ГСЧС

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В Литву прибыла первая партия колючей проволоки — помощи от Украины, призванной помочь этой стране защитить свои границы от наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об этом на своей странице в социальной сети Твиттер сегодня, 13 августа.

Украина и Литва всегда стоять бок о бок, когда речь идет о защите государственной границы. Мы считаем, что сегодня у нас для этого одна колючая проволока на двоих, — подчеркнул Кулеба.

Украина 12 августа отправила в Литву 38 тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Эти грузовики и сотрудников ГСЧС, которые их сопровождали, на границе встретил посол Украины в Литве Владимир Яценковский.

На виконання доручення Президента @ZelenskyyUa, перша партія української допомоги прибула до Литви. Україна та Литва завжди стоятимуть пліч-о-пліч, коли йдеться про захист державного кордону. Ми вважаємо, що сьогодні у нас для цього один колючий дріт на двох. pic.twitter.com/Er93vOg33y — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2021

Напомним, решение направить Литве колючую проволоку, чтобы помочь решить критическую ситуацию на границе, правительство Украины приняло в конце июля.