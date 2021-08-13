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Ракурс
Україна допомогла Литві з колючим дротом, фото: ДСНС

Український колючий дріт прибув до Литви (ВІДЕО)

13 сер 2021, 21:49
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До Литви прибула перша партія колючого дроту — допомоги від України, покликаної допомогти цій країні захистити свої кордони від напливу нелегальних мігрантів з Білорусі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер сьогодні, 13 серпня.

Україна та Литва завжди стоятимуть пліч-о-пліч, коли йдеться про захист державного кордону. Ми вважаємо, що сьогодні у нас для цього один колючий дріт на двох, — наголосив Кулеба.

Україна 12 серпня відправила до Литви 38 тонн гуманітарно вантажу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Ці вантажівки та співробітників ДСНС, які їх супроводжували, на кордоні зустрів посол України у Литві Володимир Яценківський.


Нагадаємо, рішення направити Литві колючий дріт, щоб допомогти владнати критичну ситуацію на кордоні, уряд України ухвалив наприкінці липня.

Джерело: Ракурс


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