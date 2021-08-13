Україна допомогла Литві з колючим дротом, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n158783-ukrayinskyy-koluchyy-drit-prybuv-do-lytvy-video.html

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До Литви прибула перша партія колючого дроту — допомоги від України, покликаної допомогти цій країні захистити свої кордони від напливу нелегальних мігрантів з Білорусі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер сьогодні, 13 серпня.

Україна та Литва завжди стоятимуть пліч-о-пліч, коли йдеться про захист державного кордону. Ми вважаємо, що сьогодні у нас для цього один колючий дріт на двох, — наголосив Кулеба.

Україна 12 серпня відправила до Литви 38 тонн гуманітарно вантажу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Ці вантажівки та співробітників ДСНС, які їх супроводжували, на кордоні зустрів посол України у Литві Володимир Яценківський.

На виконання доручення Президента @ZelenskyyUa, перша партія української допомоги прибула до Литви. Україна та Литва завжди стоятимуть пліч-о-пліч, коли йдеться про захист державного кордону. Ми вважаємо, що сьогодні у нас для цього один колючий дріт на двох. pic.twitter.com/Er93vOg33y — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2021

Нагадаємо, рішення направити Литві колючий дріт, щоб допомогти владнати критичну ситуацію на кордоні, уряд України ухвалив наприкінці липня.