Маковія відзначають 14 серпня, фото: «Твій світ»

https://racurs.ua/ua/n158782-14-serpnya-svyatkuut-makoviya.html

Ракурс

14 серпня відзначають свято Маковія (також відоме як Перший Спас). Це народна назва православного свята Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, або свята Всемилостивого Спасу та Пресвятої Богородиці, яке припадає на перший день Успінського посту.

Свято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього прийшло з Візантії, де з’явилося не пізніше ІХ ст., спочатку як місцеве. У XII-XIV ст. воно затвердилося у всіх православних церквах.

Це свято пов’язане з перенесенням з імператорського палацу до храму Софії у Константинополі частини хреста Господнього, що збереглась. Вважається, що вціліла частина хреста допомогла тоді зупинити епідемію в місті.

Традиційно цього дня в церквах святять воду, квіти й мак, зокрема — освячують букети-обереги, які називають маковійчики. Такі букети складаються з польових трав і квітів — калини, соняшника, материнки, волошки, чорнобривців, м’яти, буркуна, колосків вівса, полину і обов’язково макових голівок.

Також вважається, що цього дня потрібно взяти на службу в храм баночку меду нового врожаю, тож це свято також називають Медовий спас. Освячений мед заведено залишати у церкві як милостиню.

У народі вважалося, що цього дня закінчується літо і починається осінь.

Народні прикмети: