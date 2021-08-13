Зеленський дав доручення Данілову щодо нового засідання РНБО

Володимир Зеленський, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n158781-zelenskyy-dav-doruchennya-danyluku-schodo-novogo-zasidannya-rnbo.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексію Данілову організувати проведення засідання РНБО у Києві наступної п’ятниці, 20 серпня.

Про це повідомляється на сторінці РНБО в соціальній мережі Фейсбук.

Всі члени РНБО України поінформовані про проведення засідання, — зазначається в повідомленні. — Про час та місце проведення засідання буде повідомлено додатково.



Данілов вчора, 12 серпня, в межах засідання міжвідомчої робочої групи з питань збереження та відтворення лісів, під час якого розглядалося питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи «Масштабне залісення України», заявив, що Зеленський доручив підготувати засідання РНБО України з цього питання.

Нагадаємо, указ про збереження і відновлення лісів Зеленський підписав 7 червня.