Зеленський дав доручення Данілову щодо нового засідання РНБО

Зеленський дав доручення Данілову щодо нового засідання РНБОhttps://racurs.ua/ua/n158781-zelenskyy-dav-doruchennya-danyluku-schodo-novogo-zasidannya-rnbo.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексію Данілову організувати проведення засідання РНБО у Києві наступної п’ятниці, 20 серпня.
Про це повідомляється на сторінці РНБО в соціальній мережі Фейсбук.
Всі члени РНБО України поінформовані про проведення засідання, — зазначається в повідомленні. — Про час та місце проведення засідання буде повідомлено додатково.
Данілов вчора, 12 серпня, в межах засідання міжвідомчої робочої групи з питань збереження та відтворення лісів, під час якого розглядалося питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи «Масштабне залісення України», заявив, що Зеленський доручив підготувати засідання РНБО України з цього питання.
Нагадаємо, указ про збереження і відновлення лісів Зеленський підписав 7 червня.