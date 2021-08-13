Зеленский дал поручение Данилову по новому заседанию СНБО

Владимир Зеленский, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n158781-zelenskiy-dal-poruchenie-danilovu-po-novomu-zasedaniu-snbo.html

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Владимир Зеленский, президент Украины поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО в Киеве в следующую пятницу, 20 августа.

Об этом сообщается на странице СНБО в социальной сети Фейсбук.

Все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания, — отмечается в сообщении. — О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно.



Данилов вчера, 12 августа, в рамках заседания межведомственной рабочей группы по вопросам сохранения и воспроизводства лесов, во время которого рассматривался вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы «Масштабное облесение Украины», заявил, что Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины по этому вопросу.

Напомним, указ о сохранении и восстановлении лесов Зеленский подписал 7 июня.