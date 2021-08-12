СНБО готовит новое заседание — Данилов раскрыл детали

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) соберется на новое заседание, которое поручил подготовить президент Украины Владимир Зеленский. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, темой заседания станет реформирование лесного хозяйства и реализация экологической инициативы «Масштабное озеленение Украины».

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В то же время дата проведения нового заседания пока не уточняется.

Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины по этому важному вопросу, — отметил Данилов во время совещания межведомственной рабочей группы по сохранению и восстановлению лесов.

На совещании рассматривался вопрос о реорганизации лесохозяйственных предприятий, а также «проблемные» вопросы в части учета, защиты, использования и восстановления лесов.

У нас более 10 млн га лесного фонда, и этот актив должен приносить экономическую, экологическую и эстетическую пользу, — подытожил Данилов.



В СНБО отмечают, что на совещании присутствовали глава Госагентства лесных ресурсов Украины и представители других профильных министерств и ведомств.

Напомним, 7 июня президент Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. Глава государства тогда отметил, что в Украине впервые провели национальную инвентаризацию лесов. Кроме того, действующая власть поставила себе цель — за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га. Для этого в ближайшие три года в Украине должны высадить 1 млрд деревьев.