РНБО готує нове засідання — що вирішуватимуть, розповів Данілов

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Ракурс

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) збереться на нове засідання, яке доручив підготувати президент України Володимир Зеленський. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, темою засідання стане реформування лісового господарства та реалізація екологічної ініціативи «Масштабне залісення України».

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Водночас дата проведення нового засідання наразі не уточнюється.

Зеленський доручив підготувати засідання РНБО України з цього важливого питання, — зазначив Данілов під час наради міжвідомчої робочої групи зі збереження та відновлення лісів.

На нараді розглядалося питання щодо реорганізації лісогосподарських підприємств, а також «проблемні» питання в частині обліку, захисту, використання та відновлення лісів.

У нас понад 10 млн га лісового фонду, і цей актив має приносити економічну, екологічну й естетичну користь, — підсумував Данілов.



В РНБО зазначають, що на нараді були присутні очільник Держагентства лісових ресурсів України та представники інших профільних міністерств й відомств.

Нагадаємо, 7 червня президент Зеленський підписав указ про збереження і відновлення лісів. Глава держави зазначив, що в Україні вперше провели національну інвентаризацію лісів. Окрім цього, чинна влада поставила собі мету — за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн га. Для цього в найближчі три роки в Україні повинні висадити 1 млрд дерев.