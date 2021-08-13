Маковея отмечают 14 августа, фото: «Твій світ»

https://racurs.ua/n158782-14-avgusta-prazdnuut-makoveya-ili-pervyy-spas.html

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14 августа отмечают праздник Маковея (также известный как Первый Спас). Это народное название православного праздника Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня, или праздника Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, который приходится на первый день Успенского поста.

Праздник Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня пришел из Византии, где появился не позднее IX века, сначала как местный. В XII—XIV вв. ека он утвердился во всех православных церквях.

Этот праздник связан с переносом из императорского дворца в храм Софии в Константинополе сохранившейся части креста Господня. Считается, что уцелевшая часть креста помогла тогда остановить эпидемию в городе.

Традиционно в этот день в церквях святят воду, цветы и мак, в частности — освящают букеты-обереги, которые называют маковейчики. Такие букеты состоят из полевых трав и цветов — калины, подсолнечника, душицы, василька, бархатцев, мяты, донника, колосьев овса, полыни и обязательно маковых головок.

Также считается, что в этот день нужно взять на службу в храм баночку меда нового урожая, поэтому этот праздник также называют Медовый спас. Освященный мед принято оставлять в церкви как милостыню.

В народе считалось, что в этот день заканчивается лето и начинается осень.

Народные приметы: