14 августа празднуют Маковея или Первый Спасhttps://racurs.ua/n158782-14-avgusta-prazdnuut-makoveya-ili-pervyy-spas.htmlРакурс
14 августа отмечают праздник Маковея (также известный как Первый Спас). Это народное название православного праздника Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня, или праздника Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, который приходится на первый день Успенского поста.
Праздник Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня пришел из Византии, где появился не позднее IX века, сначала как местный.
Этот праздник связан с переносом из императорского дворца в храм Софии в Константинополе сохранившейся части креста Господня. Считается, что уцелевшая часть креста помогла тогда остановить эпидемию в городе.
Традиционно в этот день в церквях святят воду, цветы и мак, в частности — освящают букеты-обереги, которые называют маковейчики. Такие букеты состоят из полевых трав и цветов — калины, подсолнечника, душицы, василька, бархатцев, мяты, донника, колосьев овса, полыни и обязательно маковых головок.
Также считается, что в этот день нужно взять на службу в храм баночку меда нового урожая, поэтому этот праздник также называют Медовый спас. Освященный мед принято оставлять в церкви как милостыню.
В народе считалось, что в этот день заканчивается лето и начинается осень.
Народные приметы:
- по погоде в этот день можно судить, какой будет погода спустя две недели;
- если одуванчики все еще цветут — осень будет теплой;
- если розы уже отцвели — скоро наступят холода;
- если малина в лесу большая — пора сеять озимые;
- если на улице ветрено — зима будет холодной и снежной.