Україна направить Литві колючий дріт, щоб відгородитися від Білорусі

Дріт. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n158028-ukrayina-napravyt-lytvi-koluchyy-drit-schob-vidgorodytysya-vid-bilorusi.html

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Колючий дріт для Литви направить Україна — влада держави звернулася з проханням до України через критичну ситуацію на кордоні.

Литву заполонили нелегальні мігранти з Білорусі. Про це повідомляє очільник Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, за останні півроку на литовсько-білоруському кордоні критично зросла кількість нелегальних мігрантів — усього за півроку було затримано 2 тис. 839 нелегальних мігрантів. Це в 35 разів перевищує торішній показник.

Литовська сторона заявила, що має нестачу технічних засобів для облаштування кордону у вигляді колючого дроту.

Литва взялася терміново укріплювати кордон, але минулого тижня виявилося, що їй бракує… колючого дроту. Трохи вотсап-дипломатії в неділю з литовським колегою Габріеліусом Ландсбергісом, політична воля президента Зеленського і прем'єра Шмигаля допомогти друзям, оперативність дій Мінстратегпрому, і дріт знайшовся, а рішення уряду швидко ухвалене, — заявив Кулеба.



Він наголосив, що конкретні обсяги гуманітарної допомоги наразі обговорюються дипломатичними каналами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 100 км колючого дроту Естонія подарує Литві, щоби сусідня країна могла збудувати стіну на кордоні з Білоруссю. У такий спосіб у Таллінні вирішили допомогти прикордонникам Литви, які відгороджують кордон із Мінськом з огляду на майбутні військові навчання РФ «Захід-2021» та потік нелегальних мігрантів із боку Білорусі.