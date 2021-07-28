Украина направит Литве колючую проволоку, чтобы отгородиться от Беларуси

Проволока. Фото: РБК

https://racurs.ua/n158028-ukraina-napravit-litve-koluchuu-provoloku-chtoby-otgoroditsya-ot-belarusi.html

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Колючую проволоку для Литвы направит Украина — власти государства обратились с просьбой к Украине из-за критической ситуации на границе.

Литву заполонили нелегальные мигранты из Беларуси. Об этом сообщает глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

По его словам, за последние полгода на литовско-белорусской границе критически возросло количество нелегальных мигрантов — всего за полгода были задержаны 2 тыс. 839 нелегальных мигрантов. Это в 35 раз превышает прошлогодний показатель.

Литовская сторона заявила, что у нее есть недостаток технических средств для обустройства границы в виде колючей проволоки.

Литва взялась срочно укреплять границу, но на прошлой неделе оказалось, что ей не хватает… колючей проволоки. Немного вотсап-дипломатии в воскресенье с литовским коллегой Габриелиусом Ландсбергисом, политическая воля президента Зеленского и премьера Шмыгаля помочь друзьям, оперативность действий Минстратегпрома, и проволока нашлась, а решение правительства быстро приняли, — заявил Кулеба.



Он отметил, что конкретные объемы гуманитарной помощи пока обсуждаются по дипломатическим каналам.

Напомним, ранее мы сообщали, что 100 км колючей проволоки Эстония подарит Литве, чтобы соседняя страна могла построить стену на границе с Беларусью. Таким образом в Таллинне решили помочь пограничникам Литвы, которые отгораживают границу с Минском учитывая будущие военные учения РФ «Запад-2021» и поток нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.