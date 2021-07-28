Безкоштовні автобуси Київ запускає з КПВВ на Донбасі та поблизу межі з Кримом

https://racurs.ua/ua/n158027-bezkoshtovni-avtobusy-kyyiv-zapuskaie-z-kpvv-na-donbasi-ta-poblyzu-meji-z-krymom.html

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На пропускних пунктах на лінії розмежування з окупованими регіонами Донецькох та Луганської областей та на адмінкордоні з Кримом з’явиться безкоштовний транспорт.

Часто в деяких пунктах перетину люди, зокрема літні або з інвалідністю, вимушені долати значні відстані пішки. Наше рішення забезпечить безкоштовне перевезення людей на КПВВ через лінію розмежування, — заявив на засіданні Кабміну 28 липня очільник уряду Денис Шмигаль.

Наразі люди без авто змушені долати відстань від КПВВ до лінії розмежування пішки. Тепер там з’явиться безкоштовний транспорт. Уряд прийняв відповідну постанову, у якій змінив редакцію виданих раніше постанов № 176 1997 року та № 1378 2020 року, які регулюють пасажирські перевезення та роботу КПВВ на Донбасі.

У лютому українська сторона надала автобуси-човники для перевезення громадян через лінію розмежування на КПВВ «Золоте» і «Щастя», але російська сторона знову відмовила у відкритті КПВВ зі свого боку.