Бесплатные автобусы Киев запускает на КПВВ вблизи границы с Крымом и на Донбассе

https://racurs.ua/n158027-besplatnye-avtobusy-kiev-zapuskaet-iz-kpvv-na-donbasse-i-vblizi-granicy-s-krymom.html

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На пропускных пунктах на линии разграничения с оккупированными регионами Донецькох и Луганской областей и на админгранице с Крымом появится бесплатный транспорт.

Часто в некоторых пунктах пересечения люди, в частности старики или с инвалидностью, вынуждены преодолевать значительные расстояния пешком. Наше решение обеспечит бесплатную перевозку людей на КПВВ через линию разграничения, — заявил на заседании Кабмина 28 июля глава правительства Денис Шмыгаль.

Сейчас люди без авто вынуждены преодолевать расстояние от КПВВ к линии разграничения пешком. Теперь там появится бесплатный транспорт. Правительство приняло соответствующее постановление, в котором изменил редакцию выданных ранее постановлений № 176 1997 года и № 1378 2020 года регулирующих пассажирские перевозки и работу КПВВ на Донбассе.

В феврале украинская сторона предоставила автобусы-челноки для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ «Золотое» и «Счастье», но российская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны.