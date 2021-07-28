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Ракурс
Бесплатные автобусы Киев запускает на КПВВ вблизи границы с Крымом и на Донбассе

Бесплатные автобусы Киев запускает на КПВВ вблизи границы с Крымом и на Донбассе

28 июл 2021, 14:57
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На пропускных пунктах на линии разграничения с оккупированными регионами Донецькох и Луганской областей и на админгранице с Крымом появится бесплатный транспорт.

Часто в некоторых пунктах пересечения люди, в частности старики или с инвалидностью, вынуждены преодолевать значительные расстояния пешком. Наше решение обеспечит бесплатную перевозку людей на КПВВ через линию разграничения, — заявил на заседании Кабмина 28 июля глава правительства Денис Шмыгаль.

Сейчас люди без авто вынуждены преодолевать расстояние от КПВВ к линии разграничения пешком. Теперь там появится бесплатный транспорт. Правительство приняло соответствующее постановление, в котором изменил редакцию выданных ранее постановлений № 176 1997 года и № 1378 2020 года регулирующих пассажирские перевозки и работу КПВВ на Донбассе.


В феврале украинская сторона предоставила автобусы-челноки для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ «Золотое» и «Счастье», но российская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны.

Источник: Ракурс


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