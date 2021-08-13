Двох українських військових поранено на Донбасі

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Бойовики продовжують порушувати домовленості про припинення вогню, фото: «Українська правда»
Двох українських військових поранено на Донбасіhttps://racurs.ua/ua/n158784-dvoh-ukrayinskyh-viyskovyh-poraneno-na-donbasi.htmlРакурс
Російсько-терористичні війська на Донбасі сьогодні, 13 серпня, здійснили обстріл позиції українських військових у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 та 82 мм.
В результаті було поранено двох українських військових. Про це повідомляє прес-служба ОТУ «Північ».
Військових госпіталізовано, стан здоров’я одного з них середнього тяжкості, іншого — задовільний.
У відповідь на обстріли українські військовослужбовці відкрили вогонь, припинивши дії ворога, — зазначається в повідомленні.
Про дії бойовиків проінформовано ОБСЄ.
Нагадаємо, нещодавно контррозвідники СБУ під час спецоперації в Одеській та Харківській областях затримали двох бойовиків, причетних у минулому до обстрілів позицій українських військових на Донбасі.
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