Самым жарким месяцем в истории стал июль 2021 года

В июле 2021 года зафиксирована рекордная жара

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Ракурс

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за все 142 года наблюдений за погодой в мире.

Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Обычно июль — самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя и стал самым жарким месяцем из когда-либо, — подчеркивает представитель управления Рик Спинрад. — Этот новый рекорд стал дополнением на тревожном и разрушительный пути, которым сопровождается в мире изменение климата.

В целом в июле в мире температура воздуха была на 0,93° выше среднего значения XX века — 15,8 °. Также это на 0,01 ° выше предыдущего рекорда, установленного в июле 2016 года.

На региональном уровне июль 2021 года прошел так:

в Азии был зарегистрирован самый жаркий июль в истории, которые превысил предыдущий рекорд 2010 года;

в Европе был зафиксирован второй самый жаркий июль в истории — температурный показатель установился на уровне июля 2010 года, однако не побил показатель июля 2018 года;

в Северной и Южной Америке, а также в Африке и Океании июль 2021 года вошел в десятку самых теплых в истории.

Напомним, по данным посла Великобритании Мелинды Симмонс, в Украине изменения климата происходят быстрее, чем где-либо в мире.