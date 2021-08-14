Коронавирус набирает обороты в Украине — новые данные Минздрава (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n158787-koronavirus-nabiraet-oboroty-v-ukraine-novye-dannye-minzdrava-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки инфицировал свыше 1,3 тыс. человек — больше, чем в предыдущий день. Об этом утром 14 августа сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.
За сутки 13 августа в Украине зафиксировано 1 тыс. 353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 99, медработников — 33), — указали в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано — 641 человека;
летальных исходов — 21;
выздоровели — 691 человек.
Врачи в пятницу провели 34 тыс. тестирований методом ПЦР и ИФА.
За все время пандемии в Украине заболело более 2,26 млн человек, зафиксировано 53 тыс. 238 летальных случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
Киеве (198),
Харьковской области (138),
Днепропетровской области (117),
Донецкой области (98),
Одесской области (81).
Напомним, 12 августа во мире обнаружили более 719 тыс. новых случаев COVID-19. В частности, в США заболели 155 тыс. человек, в Иране — 39 тыс. человек, в Индии — 38 тыс. Также более 30 тыс. заражений в сутки зафиксировали в Бразилии и Великобритании. Как информирует ресурс, отслеживающий ситуацию с коронавирусом в мире Worldometer, Украина находится на 18-м месте по распространению и количеству смертей от COVID-19.