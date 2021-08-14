Коронавирус набирает обороты в Украине - новые данные Минздрава

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Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки инфицировал свыше 1,3 тыс. человек — больше, чем в предыдущий день. Об этом утром 14 августа сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

За сутки 13 августа в Украине зафиксировано 1 тыс. 353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 99, медработников — 33), — указали в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 641 человека;

летальных исходов — 21;

выздоровели — 691 человек.

Врачи в пятницу провели 34 тыс. тестирований методом ПЦР и ИФА.

За все время пандемии в Украине заболело более 2,26 млн человек, зафиксировано 53 тыс. 238 летальных случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве (198),

Харьковской области (138),

Днепропетровской области (117),

Донецкой области (98),

Одесской области (81).



Напомним, 12 августа во мире обнаружили более 719 тыс. новых случаев COVID-19. В частности, в США заболели 155 тыс. человек, в Иране — 39 тыс. человек, в Индии — 38 тыс. Также более 30 тыс. заражений в сутки зафиксировали в Бразилии и Великобритании. Как информирует ресурс, отслеживающий ситуацию с коронавирусом в мире Worldometer, Украина находится на 18-м месте по распространению и количеству смертей от COVID-19.