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Коронавирус набирает обороты в Украине - новые данные Минздрава

Коронавирус набирает обороты в Украине — новые данные Минздрава (ИНФОГРАФИКА)

14 авг 2021, 08:28
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки инфицировал свыше 1,3 тыс. человек — больше, чем в предыдущий день. Об этом утром 14 августа сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

За сутки 13 августа в Украине зафиксировано 1 тыс. 353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 99, медработников — 33), — указали в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 641 человека;

  • летальных исходов — 21;

  • выздоровели — 691 человек.

Врачи в пятницу провели 34 тыс. тестирований методом ПЦР и ИФА.

За все время пандемии в Украине заболело более 2,26 млн человек, зафиксировано 53 тыс. 238 летальных случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Киеве (198),

  • Харьковской области (138),

  • Днепропетровской области (117),

  • Донецкой области (98),

  • Одесской области (81).


Коронавірус в Україні / Скрін РНБО

Напомним, 12 августа во мире обнаружили более 719 тыс. новых случаев COVID-19. В частности, в США заболели 155 тыс. человек, в Иране — 39 тыс. человек, в Индии — 38 тыс. Также более 30 тыс. заражений в сутки зафиксировали в Бразилии и Великобритании. Как информирует ресурс, отслеживающий ситуацию с коронавирусом в мире Worldometer, Украина находится на 18-м месте по распространению и количеству смертей от COVID-19.

Источник: Ракурс


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